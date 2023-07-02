Популярна українська ведуча поскаржилася на життя, лише повернувшись до країни разом із сином.

Телеведуча Маша Єфросиніна повернулася в Україну зі своїми дітьми – восьмирічний син Сашка та 19-річна дочка Нана. Вона вирішила привезти дітей до Києва, щоб вони могли зустрітись із батьком, який перебуває на службі у Збройних Силах України. Єфросиніна поділилася фото зі сплячим сином на своїй сторінці в Instagram.

Маша описала подорож із Польщі до України як складну і після приїзду до Києва їх зустріли сирени. Вона розповіла про проблеми на кордоні та довгу чергу, викликану напруженою обстановкою:

"Ми провели 17 годин за кермом, їдучи з Варшави до Києва. На кордоні був повний хаос - сотні автомобілів стояли у черзі для виїзду з України. Мабуть, це було передбачувано через напружену інформаційну обстановку навколо Чорнобильської АЕС. Але, що цікаво, черга для в'їзду в Україну була такою ж довгою, і ми майже не просувалися.

Ми нарешті вдома з дітьми! "Святкуємо" наше повернення двома послідовними повітряними тривогами: нічною та ранковою", - поскаржилася ведуча.

Раніше Єфросиніна вирішила розповісти про складну історію, через яку могли постраждати діти. Жінка лише хотіла, щоб діти трохи подихали свіжим повітрям на вулиці.

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