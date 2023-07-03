Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, і яка нещодавно заявила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, збентежила шанувальників недавнім кадром із відпочинку. Багато хто звернув увагу на зовнішність артистки, що змінилася.
«А ми у чудових Чернівцях. Друзі, зустрічаємося увечері у Драмтеатрі на дитячому конкурсі Міністерство краси України 2023» - пише Камалія під кадром.
У мережі ж почали міркувати про зовнішність артистки:
«Але Камалія вже не схожа на себе; А що з Камалією чого вона така запухла?; Який гарний манікюр, у кольорах українського прапора); Господи, вона опухла від ботокса, бджоляр; А що з обличчям? Бджоли покусали?
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Мис світу... знайомтеся; дві особи з одного кіоску!; А що з Камалією… Ласкаво просимо до прекрасних Чернівців. Ви найкращі".
Раніше Камалія поділилася яскравими кадрами із церемонії нагородження премії YUNA, куди прийшла з чоловіком, з яким розлучається.
Як видно, на нових фотографіях Камалія позувала у двох образах. Так, на одному зі знімків артистку знято у фотозоні з Мохаммадом Захуром, тут на ній розкішна синьо-жовта сукня в тон українського прапора.
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