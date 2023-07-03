Популярная украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, и которая недавно заявила о разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, смутила поклонников недавним кадром из отдыха. Многие обратили внимание на изменившуюся внешность артистки.
«А мы в прекрасных Черновцах. Друзья, встречаемся вечером в Драмтеатре на детском конкурсе Министерство красоты Украины 2023» - пишет Камалия под кадром.
В сети же принялись рассуждать о внешности артистки:
«Но Камалия уже на себя не похожа; А что с Камалией чего она такая запухшая?; Какой красивый маникюр, в цветах украинского флага); Господи, она опухла от ботокса, пчеловод ; А что с лицом? Пчелы покусали??;
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Беженцы из Украины будут вынуждены вернуться домой: в чем причина и кто под угрозой
Могут пойти с Беларуси: украинцев предупредили об опасности перемещения "вагнеровцев" к Лукашенко
Основная цель ВСУ перед наступлением и выходом к Азовому морю: появились важные новости из Бердянска
"Нафтогаз" объявил об изменениях и вызвал переполох: кого коснется и куда теперь передавать показания
Мыс мира... знакомьтесь; два лица с одного ларька!; А что с Камалией… Добро пожаловать в прекрасные Черновцы. Вы лучшие».
Ранее Камалия поделилась яркими кадрами с церемонии награждения премии YUNA, куда пришла с мужем, с которым разводится.
Как видно, на новых фотографиях Камалия позировала в двух образах. Так, на одном из снимков артистка запечатлена в фотозоне с Мохаммадом Захуром, здесь на ней роскошное сине-желтое платье в тон украинского флага.
Последние новости Украины:
Напомним, "Наше последнее общее фото…": Онуфрийчук из "Танців з зірками" рассказала о двух отцах в ее жизни.
Как сообщала Politeka, "Офигел от количества неадекватов": Анатолий Анатолич гневно высказался о некоторых украинцах.
Также Politeka писала, что "Дарю поцелуи и объятия": Позитив из "Время и Стекло" нашел замену Дорофеевой.