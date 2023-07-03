Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, як формувався його образ і звідки взялася фраза "Доброго вечора, ми з України". Про це керівник регіону розповів в інтерв'ю Андріані Кучер.
"То відбувалося органічно. Але це відбувалося приблизно таким чином: "О, хороша ідея, треба її використовувати". Що стосується того, що ви говорили, це все деталі, а щодо фрази "Доброго вечора, ми з України" - це не моя фраза, але я вирішив, що це корисно. Звертаючи увагу на те, що була аудиторія, ми спілкувалися і вона росла. Хотілося, щоб усі розуміли, як борються українці. Тому це було спеціально, скажімо так", - розповів Віталій Кім.
При цьому голова Миколаївської ОДА повідомив, що його зникнення з публічного поля після перших тижнів ніяк не пов'язане з жодними проханнями від уряду України. За словами Віталія Кіма, він просто зайнявся роботою і був меншим медійно.
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До цього керівник регіону розповів, що війна його не змінила. Він і до повномасштабного вторгнення був веселим та холоднокровним. Просто після 24 лютого можна було скинути маски та бути собою.
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А ще Politeka повідомляла, що Віталій Кім зізнався, завдяки чому став популярним.
Також Politeka писала, що Віталій Кім розповів, якими були перші дні повномасштабного вторгнення.