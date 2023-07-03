Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, как формировался его образ и откуда взялась фраза "Добрый вечер, мы из Украины". Об этом руководитель региона рассказал в интервью Андриане Кучер.
"Происходило органично. Но это происходило приблизительно таким образом: "О, хорошая идея, нужно ее использовать". Что касается того, что вы говорили, это все детали, а что касается фразы "Добрый вечер, мы из Украины" - это не моя фраза, но я решил, что это полезно. Обращая внимание на то, что была аудитория, мы общались и она росла. Хотелось, чтобы все понимали, как борются украинцы. Поэтому это было специально, скажем так", - рассказал Виталий Ким.
При этом глава Николаевской ОГА сообщил, что его исчезновение из публичного поля после первых недель никак не связано ни с какими просьбами от правительства Украины. По словам Виталия Кима, он просто занялся работой и меньше присутствовал медийно.
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Стоит отметить, что до этого руководитель региона рассказал, что война его не изменила. Он и до полномасштабного вторжения был веселым и хладнокровным. Просто после 24 февраля можно было сбросить маски и быть собой.
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