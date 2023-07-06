Сергій Лазановський, відомий як RIDNYI та переможець 11-го сезону "Голос країни", нарешті представив свій новий трек "Будз" та відповідний кліп. Незважаючи на те, що планувалося випустити їх ще на початку минулого року, відео тепер доступне для перегляду на каналі YouTube Лазановського. При цьому реакція на досить відвертий кліп із двозначними натяками була дуже різною.

Проте будь-яку критику артист вирішив не приймати, одразу ж блокуючи всіх, хто не погоджується з його баченням творчості.

«Коротка інструкція, як урятувати свій слух. Людина залишає коментар: «Вибачте, але як можна це слухати?». Я починаю хвилюватись за його слух. Бачу, що він зовсім не дбає про стан свого здоров'я, відстежуючи мене у соціальній мережі. І довелося рятувати ще двох, котрі поставили подобається на тому коментарі.

Сьогодні я роблю благородні справи, рятую людей від свого голосу. 2021 року Олечці ще подобався «Будз», але… А 2023-го вона не може це слухати. Вихід лише один» - заявив Лазановський, блокуючи всіх, хто не оцінив його кліп та пісню.

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