Сергей Лазановский, известный как RIDNYI и победитель 11-го сезона "Голос країни", наконец представил свой новый трек "Будз" и соответствующий клип. Несмотря на то, что планировалось выпустить их еще в начале прошлого года, видео теперь доступно для просмотра на YouTube-канале Лазановского. При этом реакция на довольно откровенный клип с двусмысленными намеками была очень разной.

Тем не менее, любую критику артист решил не принимать, сразу же блокируя всех, кто не согласен с его видением творчества.

«Короткая инструкция, как спасти свой слух. Человек оставляет комментарий: «Простите, но как можно это слушать?». Я начинаю волноваться за его слух. Вижу, что он совершенно не заботится о состоянии своего здоровья, отслеживая меня в социальной сети. И пришлось спасать еще двоих, которые поставили нравится на том комментарии.

Сегодня я делаю благородные дела, спасаю людей от своего голоса. В 2021 Олечке еще нравился «Будз», но… А в 2023 она не может это слушать. Выход только один» - заявил Лазановский, блокируя всех, кто не оценил его клип и песню.

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