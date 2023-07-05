Популярний український виконавець і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з перших днів війни взяв до рук зброю і вирушив на передову, а зараз багато вступає з благодійними концертами, зізнався, що йому не завжди вдається справлятися зі стресом. Як розповів Тарас Тополя, з нього поганий психолог та порадник у таких питаннях.

Об этом Тарас Тополя заявил у програмі Евгений Клопотенко "Пекельні борошна".

Клопотенко запитав артиста, як він справляється зі стресом, і на це Тарас Тополя чесно зізнався, що часом ніяк, часом доводиться зчепити зуби.

"З мене поганий психолог, я поради не даю. Іноді складно справляюся, іноді просто зчепивши зуби. Якщо говорити про той стрес, який на передовій, то просто вимикаєш мозок, бо якщо ти почнеш реагувати на те, що відбувається, на ті речі, до яких взагалі не звик їх бачити у мирному житті, можна просто з'їхати з котушок. Просто вимикаєш, знаєш, начебто це якийсь фільм, начебто це не реально, начебто це не з тобою. А ти ось персонаж, який має виконувати роботу, ти просто функція", - чесно розповів Тарас Тополя.

За його словами, стрес, який пов'язаний із якимись глибинними емоційними переживаннями, його переживає величезна кількість українців. Це пов'язано насамперед із розставанням сімей, з невизначеністю та невпевненістю у завтрашньому дні. І як із цим справлятися, Тарас Тополя чорно говорить – у нього немає порад.

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