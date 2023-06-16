Некоторое время назад в сети появилась афиша концерта группы "Антитела" в Ялте в 2024 году. Этот анонс наделал много шума не только в украинском информационном пространстве, но и в российском. Фронтмен группы Тарас Тополя на шоу Жени Яновича "2023" рассказал, что у москалей знатно "подгорело" от этой афиши.

По словам Тараса Тополи, этот анонс – это своего рода информационная игра, которая возможно породила в головах россиян вопрос о том, что вдруг все не так однозначно, и Украина действительно деоккупирует Крым к 2024 году.

"Это акт информационной игры, контрпропаганды. Ну, вы можете воспринимать это как угодно. Но мы воспринимаем это как факт, типа, что это произойдет. Мы на самом деле готовимся к этому концерту. Параллельно с объявлением этого концерта, случилось очень много интересных событий, и они сейчас развиваются, некоторые важные интересные события. И плюс то, что случилось в пабликах у москалей, то что случилось в их телеграмм-каналах, мне понравилось. То есть, это так работает. Иногда нужно делать какие-то вещи, которые будоражат их информационное пространство, и заставляют их ставить вопросы: "Может не все так однозначно? Может что-то они знают? Может действительно?", - рассказал Тарас Тополя.

Он считает, что россиянам нужно уже продавать недвижимость, которую они незаконно приобрели в аннексированном Крыму, и паковать чемоданы. "Пусть готовятся к тому, в 2024 году там будет Украина", - говорит Тарас Тополя. Также артист добавил, что по их информации, уже около 10 тысяч билетов на этот концерт в Ялте украинцы раскупили.

Отметим, что в своем Instagram фронтмен "Антитела" также опубликовал милое фото с Женей Яновичем и поблагодарил его за этот эфир и рекламу концерта в Ялте.

"Хороший разговор об украинской Ялте, будущих концертах на других континентах, о войне и "шароварщине". Уже на ютуб-канале @yanovychzhenya в 20:23! Спасибо Женя! Как вам выпуск?", - написал Тарас Тополя.

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