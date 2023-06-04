Популярный украинский исполнитель, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала войны взял в руки оружие и пошел защищать Украину, вступив в ряды ВСУ, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Тарас Тополя поделился очаровательными фото и рассказал о своей новой миссии.
Похоже, Тарас Тополя решил на время сменить военную форму на вышиванку и отправился во Львов на встречу Совета по молодежным вопросам при президенте Украины. На новой фотографии-селфи Тарас Тополя показал себя в красивой белой вышиванке и участников мероприятия, на котором побывал.
В подписи к публикации Тарас Тополя написал: "Совет по молодежным вопросам при Президенте Украины отработал второй день выездного заседания во Львове. Ведь Львов – это Молодежная столица Европы 2025 года. И это вызов. Много желаний и идей, требующих действительно больших усилий для воплощения в жизнь. Но все будет! Главное же общее желание – Победа, и она тоже будет. Здесь все присоединяются в первую очередь".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию артиста:
"Юрко наш".
"Замечательный".
"Хорошая фотография".
"Приятно видеть".
"Я знаю, ты примешь этот вызов".
"Прекрасные".
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