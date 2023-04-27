Тарас Тополя и группа «Антитела» уверены, что к августу 2024 года ВСУ вернут контроль над Крымом, и они приедут в Ялту праздновать украинскую победу, пишет Politeka.net.
«Мы открываем предпродажу на первое крупное стадионное шоу в Ялте.
23 августа 2024 года, стадион «Авангард», говорится в сообщении.
Группа «Антитела» обещает сыграть лучшие песни, которые украинцы любят и знают.
«Вместе будем праздновать украинскую Победу!», – обещают музыканты «Антитела».
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Такое заявление вызвало противоречивую реакцию украинцев. Так, одни обвинили Тополю и «Антитела» в хайпе, другие же высказывают слова поддержки и восторга:
«Смело… но пусть. Надо с чего-то начинать»,
"Это не смело, это тупо. Хайп он такой",
«Ничего себе, это я понимаю вера в ВСУ»,
«Очень надеюсь, но... ''не говорите ГОП пока не перепрыгнем''. Мы же не они со своими ''возьмем за 3 дня'',
«Ой, ваши слова и Богу в уши»,
«Это и есть вера!», «Мечты обладают свойством осуществляться»,
"Не сглазьте!".
Некоторые украинцы уже даже успели приобрести билеты на концерт "Антитела" в Крыму.
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Напомним, 15 апреля 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон, определяющий Автономную Республику Крым и город Севастополь как «территории, находящиеся под временной оккупацией».
По украинскому законодательству и по нормам международного права Крым является оккупированным, а Россия имеет статус государства-оккупанта.
Напомним, Тарас Тополя восхитил кадром с пасхальной корзиной и веточкой бавовны.
Также сообщалось, что Тарас Тополя и "Антитела" приготовили сюрприз для детей своих погибших побратимов.
Кроме того, Politeka.net писала, что Тарас Тополя признался, в какой военной операции хотел бы поучаствовать.