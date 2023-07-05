Популярный украинский исполнитель и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с первых дней войны взял в руки оружие и отправился на передовую, а сейчас много вступает с благотворительными концертами, признался, что ему не всегда удается справляться со стрессом. Как рассказал Тарас Тополя, из него плохой психолог и советчик в таких вопросах.

Об этом Тарас Тополя заявил в программе Евгений Клопотенко "Пекельні борошна".

Клопотенко спросил у артиста, как он справляется со стрессом, и на это Тарас Тополя честно признался, что порой никак, порой приходится сцепить зубы.

"С меня плохой психолог, я советы не даю. Иногда сложно справляюсь, иногда просто сцепив зубы. Если говорить о том стрессе, который на передовой, то просто выключаешь мозг, потому что, если ты начнешь реагировать на то, что происходит, на те вещи, к которым вообще не привык их видеть в мирной жизни, можно просто съехать с катушек. Просто выключаешь, знаешь, как будто это какой-то фильм, как будто это не реально, будто это не с тобой. А ты вот персонаж, который должен делать работу, ты просто функция", - честно рассказал Тарас Тополя.

По его словам, стресс, который связан с какими-то глубинными эмоциональными переживаниями, его переживает огромное количество украинцев. Это связано в первую очередь с расставанием семей, с неопределенностью и неуверенностью в завтрашнем дне. И как с этим справляться, Тарас Тополя черно говорит – у него нет советов.

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