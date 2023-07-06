Телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно повернулася до України зі своїми дітьми, порушила досить делікатну тему для українок та спровокувала конфлікт.
«Менопауза почала «молодіти», – стверджує гінекологіня Тетяна Татарчук. Менопауза завжди чітко асоціювалася з віком +50 років, проте війна внесла свої неприємні корективи: 30-35-річні жінки почали помічати довготривале зникнення менструації, причиною якого стала передчасна менопауза (клімакс)», - написала Єфросиніна.
Вона запропонувала кілька актуальних тем щодо відновлення здоров'я, проте спровокувала конфлікт. Відповіді лікаря обурили багатьох українок:
«Гормони гидота, шкода і залежність потім від них, а не таблетка від старості, ці медичні протоколи так втратили організмів; Ну, ще й ви почали впарювати цю хрень; Гормональна терапія вбиває лібідо вщент. Власний досвід;
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Гормональні контрацептиви дуже впливають на лібідо; Це дуже погана реклама, на жаль; Божеїї скільки можна просувати свої гормони; Гормони це добре? Цю тю зовсім ...; Яка гидота. Лікарю треба змінити професію».
Раніше ведуча описала подорож із Польщі до України як складну і після приїзду до Києва їх зустріли сирени. Вона розповіла про проблеми на кордоні та довгу чергу, викликану напруженою обстановкою:
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Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.
Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.