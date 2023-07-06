Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна порушила важливу для багатьох тему про здоров'я, але отримала багато критики.

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно повернулася до України зі своїми дітьми, порушила досить делікатну тему для українок та спровокувала конфлікт.

«Менопауза почала «молодіти», – стверджує гінекологіня Тетяна Татарчук. Менопауза завжди чітко асоціювалася з віком +50 років, проте війна внесла свої неприємні корективи: 30-35-річні жінки почали помічати довготривале зникнення менструації, причиною якого стала передчасна менопауза (клімакс)», - написала Єфросиніна.

Вона запропонувала кілька актуальних тем щодо відновлення здоров'я, проте спровокувала конфлікт. Відповіді лікаря обурили багатьох українок:

«Гормони гидота, шкода і залежність потім від них, а не таблетка від старості, ці медичні протоколи так втратили організмів; Ну, ще й ви почали впарювати цю хрень; Гормональна терапія вбиває лібідо вщент. Власний досвід;

Гормональні контрацептиви дуже впливають на лібідо; Це дуже погана реклама, на жаль; Божеїї скільки можна просувати свої гормони; Гормони це добре? Цю тю зовсім ...; Яка гидота. Лікарю треба змінити професію».

Раніше ведуча описала подорож із Польщі до України як складну і після приїзду до Києва їх зустріли сирени. Вона розповіла про проблеми на кордоні та довгу чергу, викликану напруженою обстановкою:

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Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.