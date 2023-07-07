Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський опублікував кадри, похвалявшись фігурою без футболки. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Артист танців показував своє підтягнуте тіло, над яким вже працює довгий час.

"Але я вже кайфую від тієї пісні", - написав переможець "Голос країни" Сергій Лазановський, звертаючи увагу на свою прем'єру.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі переможцю "Голос країни" Сергію Лазановському:

"Така тепла аура у тебе",

"Але вже гарна пісня",

"ну може у жінок ще повно роботи було сплановано на вечір, а тут такий контент. Як то вечерю доварити ..... як то все кипить",

"Сергій друг мій найулюбленіший співак і мій найкращий друг Разом до перемоги! Слава Україні! Все буде Україна! Перемога буде за нами! (Петя)",

"Ви чудовий! Продовжуйте далі, не зупиняйтеся!",

"Запальний хлопець",

"Сергію, ви просто вогонь. Чи не знаю вам це говорили, але ви дуже схожі на одного британського актора - Домініка Шервуда. Надзвичайна схожість) Це зірка серіалу "Сутінкові мисливці".

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