Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский опубликовал кадры, похваставшись фигурой без футболки. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. Артист танцев и показывал свое подтянутое тело, над которым уже работает долгое время.

"Но я уже кайфую от той песни", - написал победитель "Голос країни" Сергей Лазановский, обращая внимание на свою премьеру.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голос країни" Сергею Лазановскому:

"Такая теплая аура у тебя",

"Но уже хорошая песня",

"ну может у женщин еще полно работы было спланировано на вечер, а тут такой контент. Как то ужин доварить..... как то все 'кипит",

"Сережа друг мой самый любимый певец и мой лучший друг Вместе к победе! Слава Украине! Всё будет Украина! Победа будет за нами!(Петя)",

"Вы отличный! Продолжайте дальше, не останавливайтесь!!!",

"Зажигательный парень",

"Сергей, вы просто огонь. Не знаю ли вам это говорили, но вы очень похожи на одного британского актера – Доминика Шервуда. Чрезвычайное сходство) Это звезда сериала "Сумеречные охотники".

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