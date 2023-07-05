Победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский показал, как устроил дома концерт с детьми. Звезда опубликовал кадры в своем ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Сколько раз просмотрели видео?", - спросил победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голоса країни" Сергею Лазановскому:

"Малой это разрыв. 10 раз пересмотрела",

"Душевная песня. Всегда прослушиваю несколько раз",

"Великолепный концерт, а малыши – маленькие звездочки",

"ох , берегись, конкурент на пятки наступает) маленький отой))".

Стоит отметить, победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда начал активно поддерживать ВСУ, собирая деньги прямо на уличных концертах. Не забывает Сергей Лазановский и об Инстаграм, где недавно презентовал новую песню.

"Родные мои, уже в 10:00 на моем YouTube канале такая долгожданная премьера", - написал певец.

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