Победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский показал, как устроил дома концерт с детьми. Звезда опубликовал кадры в своем ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
"Сколько раз просмотрели видео?", - спросил победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голоса країни" Сергею Лазановскому:
"Малой это разрыв. 10 раз пересмотрела",
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Среди пострадавших много детей: россияне жестоко ударили по двору многоэтажки
Семь ракетных ударов за утро: россияне стирают с лица земли еще один украинский город
Вучич "слил" план Залужного: чего на самом деле ждать от НАТО и от украинского контрнаступления
"Его обожали, и его будет не хватать": оборвалась жизнь знаменитого актера и любимца публики
"Душевная песня. Всегда прослушиваю несколько раз",
"Великолепный концерт, а малыши – маленькие звездочки",
"ох , берегись, конкурент на пятки наступает) маленький отой))".
Стоит отметить, победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда начал активно поддерживать ВСУ, собирая деньги прямо на уличных концертах. Не забывает Сергей Лазановский и об Инстаграм, где недавно презентовал новую песню.
"Родные мои, уже в 10:00 на моем YouTube канале такая долгожданная премьера", - написал певец.
Последние новости Украины:
Напомним, победитель "Голоса країни" Лазановский обратился к украинцам из Израиля
А еще Politeka сообщала, что победитель "Голосу країни" Лазановский огорошил кадрами из Европы
Также Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Лазановский честно рассказал о своем здоровье