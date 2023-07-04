Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский рассказал о важном событии в своей жизни. Звезда поделился кадрами в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Я тут немного в шоке.. Ждал этого дня два года. И не верю, что это произойдет сегодня. Детально в следующей сторис", - написал победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

"Родные мои, уже в 10:00 на моем YouTube канале такая долгожданная премьера", - добавил звезда в публикации, где рассказал о своей песне.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Сережа дружески поздравляю тебя с премьерой очень хорошая песня ты мой самый любимый певец и мой лучший друг желаю тебе крепкого здоровья мирного неба над головой победы Божьей опеки творческого вдохновения на певческой ниве победного настроения Вместе к победе! Слава Украине! Все будет Украина! Победа будет за нами!(Петя)",

"Наконец-то я дождалась выхода этой песни! Это как всегда шедевр! Теперь буду слушать и смотреть клип 24/7. Песня невероятная и клип тоже супер, мне очень сильно понравилось. Твой голос волшебный, слушать его можно вечно. Думаю, что эта песня заслуживает первого места во всех топ-чартах Украины, самый крутой, самый классный и очаровательный".

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