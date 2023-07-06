Український співак Андрій Хливнюк із гурту "Бумбокс" поділився новим фото з фронту, чим налякав українців. Зірка опублікувала знімок в Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"16 місяців гонки за існування Української нації та Держави! Честь знати Справжніх! Вічна пам'ять загиблих за майбутнє дітей у Європейській родині Гідних людей! Пересічний Хлівнюк Андрій Володимирович", - написав Андрій Хливнюк із гурту "Бумбокс".
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі Андрію Хливнюку з гурту "Бумбокс":
"Вся юність пройшла під ваші пісні, я їх обожнюю, але тепер ще й велику повагу захищаєте нас! Дякую Андрію, ви наш воїн",
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"Андрію, я музикант із Москви. Я викладаю гітару. Ненавиджу війну. Коли все почалося, на повторі слухала вашу пісню "Вихід". Ви чудовий музикант. Я бажаю вам звільнити вашу Батьківщину від ворога. Також бажаю, щоб і на нашій землі цей ворог був повалений. Дякую за те, що ризикуєте життям заради свободи",
"Я як людина з крайнім ступенем неуважності, подумала, що загинув Андрій. Сиджу плачу і сміюся одночасно, здається мій дах поїхав, фух, дякую, Господи, що це не так, а мені час перевірити зір".
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