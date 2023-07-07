Нову трагічну звістку повідомив мер места Андрій Садовий, пише Politeka.net.
«Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено», - повідомив Садовий.
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За останніми даними, 42 людини отримали поранення, 16 з них госпіталізували.
Нагадаємо, Росія в черговий раз принесла біль і смерть на Львівщину шостого липня. Окупанти вдарили ракетами «Калібр».
Захисникам неба над Україною вдалося знищити сім з десяти ворожих ракет.
Серед загиблих - Анастасія Сенів. Молода дівчина незабаром мала вийти заміж та саме готувалась до весілля. Анастасія разом зі своєю мамою Мирославою Садовою.
Ворожа ракета влучила у квартиру, яка розташовувалась поруч з тією, де мешкала Анастасія з мамою.
Додамо, тим часом стало відомо про наслідки чергової ворожої атаки по Україні.
Як повідомили в Повітряних Силах ЗС України, у ніч на 7 липня російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).
Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів».
«В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», - повідомили в Повітряних Силах.
На жаль, вже відомо про загиблих.
На Дніпропетровщині уламки одного з «шахедів» впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули.
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