Кількість жертв внаслідок вчорашнього російського удару по Львові знову зросла.

Нову трагічну звістку повідомив мер места Андрій Садовий, пише Politeka.net.

«Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено», - повідомив Садовий.

За останніми даними, 42 людини отримали поранення, 16 з них госпіталізували.

Нагадаємо, Росія в черговий раз принесла біль і смерть на Львівщину шостого липня. Окупанти вдарили ракетами «Калібр».

Захисникам неба над Україною вдалося знищити сім з десяти ворожих ракет.

Серед загиблих - Анастасія Сенів. Молода дівчина незабаром мала вийти заміж та саме готувалась до весілля. Анастасія разом зі своєю мамою Мирославою Садовою.

Ворожа ракета влучила у квартиру, яка розташовувалась поруч з тією, де мешкала Анастасія з мамою.

Додамо, тим часом стало відомо про наслідки чергової ворожої атаки по Україні.

Як повідомили в Повітряних Силах ЗС України, у ніч на 7 липня російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів».

«В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА «Shahed-136/131», - повідомили в Повітряних Силах.

На жаль, вже відомо про загиблих.

На Дніпропетровщині уламки одного з «шахедів» впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули.

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