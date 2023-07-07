Днями Марк Цукерберг та його компанія Meta презентували користувачам нову соцмережу під назвою Threads. Соцмережу вже охрестили "вбивцею" Twitter, який нещодавно прибрав до рук Ілон Маск. Про це повідомляє видання Business Insider.

Нова соцмережа Threads від Meta - це додаток, який поки що доступний виключно користувачам Instagram - це єдиний спосіб авторизуватися. Також користувачам дали можливість автоматично підписатися на весь список своїх "друзів" в Instagram.

Суть соцмережі в тому, що це за аналогом Twitter застосунок для текстових повідомлень. Однак у Threads від Meta на відміну від Twitter є можливість писати довші текстові повідомлення (500 символів проти 280 у Twitter). Крім того, кожна публікація може містити посилання, фото та відео тривалістю до п'яти хвилин – а це вдвічі більше, ніж у головного конкурента. Західні оглядачі вже назвали соцмережу Threads від Meta "вбивцею" Twitter.

Примітно, що за першу добу соцсережа Threads від Meta зібрала вже понад 50 мільйонів користувачів, і їхня кількість продовжує стрімко зростати. І це не дивно, як зазначають експерти, адже з моменту покупки Twitter Ілоном Маском, там серйозно змінилася політика щодо користувачів та контенту, а також з'явилися обмеження, які не до вподоби користувачам.

До речі, про незадоволених користувачів. Українцям нова соцмережа Threads від Meta не зайшла, бо там продовжилася політика ігнорування війни в Україні, як у Facebook та Instagram. Як то кажуть: війни немає, а бан є. Користувачів можуть заблокувати за згадки "Азова", за погані слова про росіян та публікацію кадрів ударів росіян по мирних українцях.

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