Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий до війни пародував Володимира Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram та на ютуб-каналі відео, в якому показав нещодавнє інтерв'ю російського пропагандиста Корчевнікова з одіозним актором Оскаром Кучерою.

Як відомо, кілька місяців тому мережа підірвала інтерв'ю Кучери Юрію Дудю, тоді його дурість та непослідовність обговорювали весь інтернет. Схоже, цієї "слави" Кучері здалося мало, і він прийшов на програму до пропагандиста Корчевнікова.

"Оскар Кучера, який нещодавно дав "легендарне" інтерв'ю Юрію Дудю, походу так і не зрозумів, що давати інтерв'ю – це не зовсім його. Цього разу він вирішив відзначитися своїми розумовими здібностями у Бориса Корчевнікова, який вічно плаче", - написав Юрій Великий у підписі. до відео на ютуб-каналі.

У ролику Юрій Великий із "Квартал 95" спародував обох персонажів, і як зазначили користувачі, показав їх навіть розумнішими, ніж вони є насправді.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Геніальне перетворення і геніальний текст, як завжди! Юрію велике спасибі за сміх у цей мерзенний час!".

"Найважча форма шизофренії - це захищати батьківщину в чужій країні".

"Юрію, у ваших пародіях люди виглядають краще і розумніше, ніж вони є. Це відмінна риса майстра! Дякую Вам!".

"Навіть слів уже не можу підібрати від захоплення вашим талантом. Ви просто Бог пародії! Дякую за Вашу роботу!"

"Блін, Юрію. Ви так допомагаєте хоч трохи підняти настрій. Україна дуже сильна. Тримайтеся, рідні".

"Ну цю дичину варто дивитися тільки у виконанні Юрія Великого! Дякую, як завжди, майстер пародій!"

"Це просто блиск! Про американське громадянство взагалі валяюся від сміху".

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