Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram та на ютуб-каналі відео, в якому спародіював зустріч Путіна з воєнкорами, яка наробила багато галасу в інформаційному просторі.

У ролику Юрій Великий вкотре приміряв він образ російського диктатора, і навіть скопіював його лексику і міміку. Само собою, і мова "президента Росії" була переповнена "сенсами", втім, як і в реальності.

У підписі до публікації Юрій Великий розповів, про що його нова пародія: "Усім відомо, що путін не користується інтернетом, і про ситуацію в Україні він дізнається виключно з доповідей, які йому приносять у папках. Тому не дивно, що у його уявному У світі, російська армія вже знищила 5 Петріотів, Залужний втік за кордон, та й взагалі, все їхнє СВО, як і передбачалося, йде за планом. Вашій увазі, чергове його маячне інтерв'ю з журналістами".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку зробив Юрій Великий:

"Юрію, ви справжній герой та патріот України, нагорода вас обов'язково знайде".

"Вкотре можна висловити захоплення такій талановитій людині".

"Все старе озброєння України знищено, залишилося лише нове".

"Юрій, як завжди Великий! Великий артист, Велика людина та Великий громадянин України, чия творчість допомагає переживати ці нелегкі часи. Слава Україні та її мужньому народу!".

"Головне, про Залужного не питайте, бо цар заїкатися починає і втратить дар мови".

"Щойно дивилася оригінал. Думаю, у Юрія найкраща версія".

"Юрію, любий, як же я люблю вас слухати, ви серйозні речі підносите з гумором, це великий талант!"

"Якщо Путін не хоче сидіти,

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