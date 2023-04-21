Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и все, что связано с этой темой. Так, в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором смешно спародировал "эксперта" Гиркина.

В видео Юрий в роли Гиркина рассказывает о доносе, который на него написали за дискредитацию российской армии. Также он затронул другие темы, в частности мумификацию путина и отмену парада на россии. Особое внимание Гиркин уделил Киркорову, который собрался на войну в колготках.

В подписи к публикации на ютуб Великий написал: "На "диванного эксперта" Гиркина в России написали донос. И требовали проверить его дискредитацию росармии. Удивительно, что только сейчас. Ведь до этого он никогда себе такого не позволял. Но, Игоревич не кажется, и всегда найдет, что ответить всем тем, кто хочет посягнуть на его "экспертное мнение".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика:

"Юра, смеялась до слез. Это ж надо так придумать – русский колготырь с позывным "филячпок или болгарский перчик".

"Как всегда на высоте. Спасибо, Юрий. Всегда ждем вас. Удачи и новых побед. Слава Украине! Героям Слава!".

"Шедеврально! Все правильно – лучше одного мумифицировать и все закончится! Слава народу Украины и скорой победы!".

"Не пропускаю ни одного выпуска. Спасибо, Юра. Представляю, как весело с тобой посидеть в одной компании".

"Юрий, Вы великолепный! Благодарю, вы поднимаете людям дух!".

"С каждым днем юмор лучше, острее, смешнее! Супер!".

"Ну насмешили, Юрий спасибо, каждую фразу можно разобрать на цитаты. Верим в скорую победу!".

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