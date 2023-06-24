Гуморист Юрій Великий записав нове відео, де висміяв російську пропаганду після удару мостом у Чонгарі. Відео зірка опублікував у ютуб, де ділиться із фанатами творчістю.

"Конашенков не дрімає. У своєму черговому брифінгу він обов'язково розповість про втрати (яких немає), успіхи (яких немає) і, звичайно, про Чонгарський міст, який, подейкують, останнім часом трохи втомився", - розповів під відео Юрій Великий.

Фанати поставили тисячі лайків під відео та написали коментарі Юрію Великому:

"Юрію, дякую Вам величезне! Не перестаю захоплюватися Вашим талантом! Ви влучно разите ворога! Сміюся і стаю сильнішим!",

"Російським військам вдалося героїчно подивитись як ЗСУ повертає під свій контроль вісім населених пунктів, внаслідок погляду втрат немає",

"Міністерство оленярів??? Юрій, ви незрівнянні!! Щоразу нове прізвисько Міністерства оборони РФ))) Лайк не дивлячись!!!!",

"Якщо ціла країна допустила, щоб нею правил тиран, то провину не можна покладати на одного лише тирана. Цитата з промови Уінстона Черчілля 28 липня 1944 року",

"За сина - китайську Ладу, за чоловіка - шубу, вкрадену в Херсоні! За батька-електронний годинник. Все, що потрібно знати про "російський світ"!".

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