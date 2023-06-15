Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародував Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому спародіював розмову Путіна, Шойгу та Пригожина, висміявши конфлікт останніх.

Так, у новій пародії Юрій Великий приміряв одразу три образи – Путіна, який розмовляє з ридаючим Шойгу та самовпевненим Пригожиним. Усі троє персонажів вийшли дуже смішними та правдоподібними. Українці постійно дивуються, як актору вдається так влучно пародувати мерзенних росіян.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "Нещодавно Міноборони РФ видало наказ, який зобов'язує всі "добровольчі формування" до 1 липня підписати з ним контракт "з метою підвищення ефективності їх застосування". Таким чином Шойгу хоче поквитатися з Пригожиним, повністю прибравши до рук його ПВК. Ну що ж, продовжуємо спостерігати за міні-серіалом про "Жабу та Гадюку", тим більше, що в цій серії їх спробує примирити "бункерний скунс".

Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео, яке виклав Юрій Великий:

"Сміявся до сліз. Браво, Юрію! Аплодую стоячи!".

"Ох, Юрію, дякую вам величезне, що знаходите в собі сили творити! Гумор, сатира, сарказм та акторська майстерність на висоті!".

"По-моєму, Ви найкращий позитив у цій безмозкій війні, розв'язаній кремлівським маразматиком. Творіть далі! Дякую Вам! Слава Україні!".

"Майстерність перетворення, іскрометний гумор, як тільки побачила вперше Вас у ютубі, переглянула всі ранні випуски, незрівнянно!".

"Наш талановитий Юрочко Великий! Всі три персонажі такі, що без сліз і сміху неможливо слухати! Велике спасибі!".

"Черговий шедевр від Юрія! Я під столом від сміху".

"Душа тріумфує від такого гумору! Дорогий Юрію! Ви точно наближаєте перемогу своїм мистецтвом!".

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