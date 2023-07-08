Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий до войны пародировал Владимира Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором показал недавнее интервью российского пропагандиста Корчевникова с одиозным актером Оскаром Кучерой.

Как известно, несколько месяцев назад сеть взорвало интервью Кучеры Юрию Дудю, тогда его глупость и непоследовательность обсуждал весь интернет. Похоже, этой "славы" Кучере показалось мало, и он пришел на программу к пропагандисту Корчевникову.

"Оскар Кучера, недавно давший "легендарное" интервью Юрию Дудю, походу так и не понял, что давать интервью – это не совсем его. На этот раз он решил отличиться своими умственными способностями у вечно плачущего Бориса Корчевникова", - написал Юрий Великий в подписи к видео на ютуб-канале.

В ролике Юрий Великий из "Квартал 95" спародировал обеих персонажей, и как отметили пользователи, показал их даже более умными, чем они есть на самом деле.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Гениальное перевоплощение и гениальный текст, как всегда! Юрию огромное спасибо за смех в это мерзкое время!".

"Самая тяжелая форма шизофрении – это защищать родину в чужой стране".

"Юрий, в ваших пародиях люди выглядят лучше и умнее, чем они есть. Это отличительная черта мастера! Спасибо Вам!".

"Даже слов уже не могу подобрать от восхищения вашим талантом. Вы просто Бог пародии! Спасибо за Вашу работу!".

"Блин, Юрий. Вы так помогаете хоть немного поднять настроение. Украина очень сильная. Держитесь, родные".

"Ну эту дичь стоит смотреть только в исполнении Юрия Великого! Спасибо, как всегда, мастер пародий!"

"Это просто блеск! Про американское гражданство вообще валяюсь от смеха".

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