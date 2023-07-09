Дочка Олі Полякової Маша поділилася новими фото зі своїм хлопцем із Лондона Артуром. Українці не оцінили публікацію доньки зірки в Інстаграмі. На першому фото пара цілувалася, а на другому знімку Маша та Артур продемонстрували не дуже пристойний жест.
Українці почали активно обговорювати публікацію доньки Олі Полякової:
"Культурна дівчинка. Вихована...",
"Жах. Навіщо показувати таке пальцем? Це означає нам показує, хто фото дивиться?! Якось некрасиво. Відписуюсь",
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"Засуньте собі ці пальці в одне місце. Яблуко від яблуні далеко не падає, це факт",
"Маша дуже невпевнена в собі особистість, якщо поститься такі фото з пальцем",
"Перше фото дуже хороше, а зміст другого фото мало не зрозумію)))".
Варто зазначити, Маша – донька Олі Полякової, яка торік закінчила школу та поїхала на навчання до Лондона. Дівчина, як і зіркова мати, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після переїзду в Англію дочка Олі Полякової розпочала стосунки з молодим чоловіком на ім'я Артур. А нещодавно Маша розповіла про своє навчання в Інстаграмі.
"Слава Богу сесія закінчилася, мені здавалося, що помру. Як проходять ваші іспити?" - написала донька Олі Полякової.
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Нагадаємо, дочка Полякової показала свого бойфренда з Англії.
Також Politeka повідомляла, що повнолітня дочка Полякової стала копією мами.
А ще Politeka писала, що повнолітня дочка Полякової показала, як проводить час із хлопцем у Лондоні