Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський вирішив зізнатися, чого боїться найбільше. Зірка поділився своєю фобією у новій соціальній мережі від Марка Цукерберга Threads.

"У мене фобія на блискавку та грім. А які фобії у вас?", - зізнався переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.

Фанати поставили десятки лайків і розповіли про свої фобії у публікації переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського:

"У мене страх висоти",

"Арахнофобія"

"Нещодавно друг прокотив мотоциклом при швидкості 190 км/год. Тепер це моя фобія",

"Боюсь павуків і висоти, а ось грозу навпаки люблю)",

"У машині сидіти за водієм",

"Працювати".

Варто зазначити, що переможець "Голос країни" Сергій Лазановський - відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де нещодавно розповів про свою першу авторську пісню.

"Особлива пісня в небі. Перший авторський трек у моїй співочій кар'єрі. Вона про кохання, яке не перестало існувати навіть після смерті.

Двоє людей загубилися між двома світами, але це вічне почуття назавжди залишилося з ними. На тлі останніх подій вирішив поділитись їм ще раз”, - повідомив зірка.

Останні новини України:

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський запалив серця українок без футболки

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Лазановський розлютився на українців через критику його кліпу

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Лазановський показав нових талантів українцям



