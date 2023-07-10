Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський вирішив зізнатися, чого боїться найбільше. Зірка поділився своєю фобією у новій соціальній мережі від Марка Цукерберга Threads.
"У мене фобія на блискавку та грім. А які фобії у вас?", - зізнався переможець "Голос країни" Сергій Лазановський.
Фанати поставили десятки лайків і розповіли про свої фобії у публікації переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського:
"У мене страх висоти",
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"Який жаль… Один із улюблених акторів": обірвалося життя народного артиста України
"Арахнофобія"
"Нещодавно друг прокотив мотоциклом при швидкості 190 км/год. Тепер це моя фобія",
"Боюсь павуків і висоти, а ось грозу навпаки люблю)",
"У машині сидіти за водієм",
"Працювати".
Варто зазначити, що переможець "Голос країни" Сергій Лазановський - відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де нещодавно розповів про свою першу авторську пісню.
"Особлива пісня в небі. Перший авторський трек у моїй співочій кар'єрі. Вона про кохання, яке не перестало існувати навіть після смерті.
Двоє людей загубилися між двома світами, але це вічне почуття назавжди залишилося з ними. На тлі останніх подій вирішив поділитись їм ще раз”, - повідомив зірка.
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