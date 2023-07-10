Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский рассказал, какие у него есть страхи.

Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский решил признаться, чего боится больше всего. Звезда поделился своей фобией в новой социальной сети от Марка Цукерберга Threads.

"У меня фобия на молнию и гром. А какие фобии у вас?", - признался победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

Фанаты поставили десятки лайков и рассказали о своих фобиях в публикации победителя "Голоса країни" Сергея Лазановского:

"У меня страх высоты",

"Арахнофобия",

"Недавно друг прокатил на мотоцикле при скорости 190 км/ч. Теперь это моя фобия",

"Боюсь пауков и высоты, а вот грозу наоборот люблю)",

"В машине сидеть за водителем",

"Работать".

Стоит отметить, победитель "Голос країни" Сергей Лазановский - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где недавно рассказал о своей первой авторской песне.

"Особая песня в небе.Первый авторский трек в моей певческой карьере. Она о любви, которая не перестала существовать даже после смерти.

Два человека потерялись между двумя мирами, но вот это вечное чувство навсегда осталось с ними. На фоне последних событий решил поделиться им еще раз", - сообщил звезда.

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