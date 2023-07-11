Популярний український виконавець і молодий батько Віктор Павлик, який зараз одружений із четвертою дружиною – молодою блогеркою Катею Репяховою, поділився несподіваними одкровеннями.

Як виявилося, Віктор Павлик став учасником розважального струму шоу на ютуб-каналі Володимира Остапчука "Мекнув – живіть", де в одному з випусків обговорювалася тема колишніх і зрад. Як виявилося, за кадром у залі була і Катя Репяхова, яка іноді навіть могла підказати чоловікові.

Так, відповідаючи на запитання у рамках шоу, Віктор Павлик заявив, що він категорично проти зрад, а також зазначив, що у своєму житті з цим явищем не стикався.

"Багато розумних людей мені підказували, і вчили мене, і я з цим згоден - відрубав, те, що було вчора, і жити потрібно майбутнім. Тільки так. Я дуже категорично проти зрад. У мене нічого подібного не було в житті, але читаючи книги , дивлячись фільми і розуміючи життя, трохи проживши життя, вважаю, що зрада – це все, до побачення, одразу, сто відсотків. Не прощати, і не жити", - сказав Віктор Павлик.

Крім того, артист вважає, що якщо чоловік любить свою жінку, він просто не має права їй змінювати. Інакше, якщо він хоче другу жінку, то має прямо повідомити про це свою обраницю.

"Якщо ти любиш жінку, ти не маєш права їй зраджувати з кимось іншим, хто б це не був. Тому що, якщо ти хочеш з кимось змінити, то ти повинен своїй коханій сказати, що ти її більше не любиш, і хочеш іншу, і тепер я любитиму її", - додав Віктор Павлік.

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