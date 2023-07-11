В російському місті Краснодар знищено командира підводного човна «Краснодар», причетного до ракетних обстрілів України.

Колишнього командира підводного човна «краснодар» чорноморського флоту вмф рф Ржицького було застрелено, нагадує Politeka.net.

В українській розвідці зазначили, що окупант отримав багато вогнепальних поранень.

«Підводник» здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета макарова. В результаті вогнепальних поранень ржицький помер на місці.

Через рясний дощ в парку було безлюдно, тож немає свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника», - зазначають в Головному управлінні розвідки МО України.

Також українські розвідники підкреслили, що «Краснодар» – один з шести підводних човнів проєкту «варшавянка», які входять до складу чорноморського флоту вмф рф. Кожен з них здатен нести до чотирьох крилатих ракет типу «калібр».

Капітан 2-го рангу сергій ржицький щонайменше з 2006 року проживав у Севастополі. Деякий час був командиром підводного човна «алроса». Після відправки «алроси» на модернізацію був призначений командиром «краснодару».

ЗМІ пропагандистів вже заявили, що у вбивстві Ржицького є українській слід.

"Замовлення з України – на даний момент основна версія вбивства заступника начальника відділу з мобілізації краснодара станіслава ржицького", - пише Mash.

Пропагандисти припускають, що вбивство міг здійснити як "український диверсант", так і найнятий на місці кілер".

Версія про пограбування відсутня - на місці вбивства було знайдено його навушники та смарт-годинник.

Російські ЗМІ також публікують фото з камер спостереження з чоловіком, якого вважають кілером.

Ржицький викладав маршрути своїх пробіжок у програмі, тож цю інформацію міг використати вбивця.

«Добігався і дострілявся»,

«Відплата вона така»,

«Зачищають сліди», «Могилізовано»,

«Незабаром до них дійде, що жити їм не довго», - коментують користувачі соцмереж вбивство Ржицького.

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