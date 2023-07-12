Популярна українська співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шамаєва, дала інтерв'ю ютуб-шоу "Розмова", де розповіла моторошну історію про переслідувача з Росії. Дівчина зізналася, що ніколи не відповідала на його повідомлення, але переглядала їх, писав він переважно різні непристойності.

За словами Jerry Heil, фаната-переслідувача звуть Іван та він з Іркутська. Він довгий час писав їй, а потім приїхав до Львова, коли вона влаштовувала фан-зустріч із шанувальниками. Все це було ще до війни.

Коли на фан-зустріч добігла кінця і люди почали розходитись, мерзенний тип залишився у залі та почав наближатися до Jerry Heil і щось їй говорити. Подружка потягла співачку, вони зачинилися в туалеті та викликали поліцію.

"Приїжджає поліція, і перше, що вони роблять, вони ржуть. І кажуть, мовляв, тобі зять не потрібен? Я просто в шоці, я налякана, бо я боюся взагалі виходити в одну кімнату з ним, і мені навіть не може допомогти поліції. Вони ржуть з мене. Пам'ятаю його виводять на вулицю, я заповнюю якусь заяву там папери. До мене заходить поліцейський знову, і каже, мовляв, давай ти з ним поговориш, та він тебе просто любить. Ну починає якийсь бренд такий казати. Ну в результаті його забрали і відпустили. І потім він знову починає мені писати", - розповіла Jerry Heil.

За словами дівчини, цей переслідувач навіть з початку повномасштабної війни продовжує робити їй гидоту, зокрема, накручує та скручує передплатників у соцмережах. І навіть техпідтримка Instagram та кіберполіція нічого не можуть із цим зробити.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Сльози самі течуть": Jerry Heil розчулила колисковою для загиблих у Кривому Розі дітей.

Як повідомляла Politeka, Jerry Heil зворушила українців рядками нової пісні: "Таке можна написати, коли в тебе там..."

Також Politeka писала, що "У горах ще прохолодно": Jerry Heil на відпочинку в Карпатах зняла все зайве і збентежила виглядом.