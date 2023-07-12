Известная певица Jerry Heil рассказала, что стала жертвой преследователя из России, который до сих пор ей пишет.

Популярная украинская певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шамаева, дала интервью ютуб-шоу "Розмова", где рассказала жуткую историю о преследователе из России. Девушка призналась, что никогда не отвечала на его сообщения, но просматривала их, писал он в основном разные непристойности.

По словам Jerry Heil, фаната-преследователя зовут Иван и он из Иркутска. Он долгое время писал ей, а затем приехал во Львов, когда она устраивала фан-встречу с поклонниками. Все это было еще до войны.

Когда на фан-встреча подошла к концу и люди начали расходится, мерзкий тип остался в зале и начал приближаться к Jerry Heil и что-то ей говорить. Подружка утащила певицу, они закрылись в туалете и вызвали полицию.

"Приезжает полиция, и первое, что они делают, они ржут. И говорят, мол тебе зять не нужен? Я просто в шоке, я напугана, потому что я боюсь вообще выходить в одну комнату с ним, и мне даже не может помочь полиция. Они ржут с меня. Помню его выводят на улицу, я заполняю какое-то заявление там бумаги. Ко мне заходит полицейский снова, и говорит, мол давай ты с ним поговоришь, да он тебя просто любит. Ну начинает какой-то бренд такой говорить. Ну в результате его забрали и отпустили. И потом он снова начинает мне писать", - рассказала Jerry Heil.

По словам девушки, этот преследователь даже с начала полномасштабной войны продолжает делать ей гадости, в частности, накручивает и скручивает подписчиков в соцсетях. И даже техподдержка Instagram и киберполиция ничего не могут с этим сделать.

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