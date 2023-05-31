Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка під час війни вступила на навчання до американського Бостона, але також продовжує виступати в Україні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Jerry Heil поділилася чарівними фото із відпочинку у Карпатах, куди заскочила між концертами гастрольного туру.
Так, за словами Jerry Heil, вони з командою зупинилися біля водоспаду Шепіт серед гір, щоб зарядитися енергією. На нових знімках співачка позує на тлі гарних краєвидів. Так, на деяких кадрах можна помітити, що Jerry Heil зняла з себе все зайве і гуляє в горах білої футболки, під якою немає білизни. На цю тему користувачі пожартували, що в горах ще прохолодно.
У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Ми з командою Карпатах біля водоспаду Шипіт, в перерві між концертами туру. Тут енергія б‘є ключем. Тут земля тебе обіймає, як мама, і заварює духм’яний чай з гірських трав! Набралися сил і прямуємо в Чернівці! Квитки на концерт — в шапці профілю та в сторіс".
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Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Дуже чекаю тебе у Полтаві з концертом".
"О так, чарівне місце".
"Які котики".
"По першому фото видно, що в горах ще прохолодно".
"Відчувається сила та енергетика через екран".
"Красуня".
"Вже купила квиток".
"Боже, як же я хочу додому".
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