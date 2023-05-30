Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка під час війни вступила на навчання до американського Бостона, але також продовжує виступати в Україні, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Jerry Heil поділилася незвичайним відео з концерту у Луцьку, який відбувався у рамках її всеукраїнського туру.

У ролику можна побачити, що Jerry Heil сидить за клавішами ззаду, тоді як спереду на сцені стоїть маленька фанатка артистки. Вони разом виконують одну з найщиріших пісень з репертуару Jerry Heil "Мрія". Як виявилось, дівчинка сама підійшла до сцени, коли співачку вже покликали заспівати на біс, і заявила, що вивчила слова з цієї пісні. Тож артистка дозволила дитині вийти на сцену і заспівати з нею разом. Треба сказати, що і глядачі в залі, і користувачі в мережі були розчулені до сліз цим відео.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Це Луцьк вчора. Маленька дівчинка підійшла до сцени, коли я вийшла на біс, і сказала, що вивчила її напам’ять. Мене захоплює молоде покоління, яке, подорослішавши так рано, обирає слухати настільки серйозні пісні.. я дивлюся на них і розумію, що майбутнє нашої країни в безпеці. Попри обстріли, якими росія з останніх сил намагається накрити Україну, вбити волю їм не вдасться".

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