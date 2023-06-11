Співачка Jerry Heil поділилася фрагментом нової своєї пісні, зворушивши українців. Зірка опублікувала відео у ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Просто вір у це", - написала Jerry Heil під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі до пісні Jerry Heil:
"Але коли я вже почую повну версію цього "меда для вух"?))",
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"Твій голос прекрасний для мого серця!",
"Як я плакала як уперше цю пісню почула",
"Немає зірки… Хороша пісня і мені вона подобається",
"Таке можна написати, коли у тебе там твоя близька людина",
"коли ти встигаєш із навчанням писати пісні?",
"Я тебе люблю! Відмінна робота! Привіт з Казахстану!",
"Яка ти талановита. Обіймаю, люба".
Варто зазначити, що Jerry Heil – відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона – Скасування". Після цього зірка стала швидко набирати популярності і зараз співпрацює із зірками першої величини України. Jerry Heil, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення випустила багато патріотичних хітів.
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