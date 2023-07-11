Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий до війни пародував Володимира Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram та на ютуб-каналі відео, в якому показав "аналітику" Гіркіна на останні події в Росії.

Як видно, у ролику Юрій Великий повністю перетворився, перейнявши він образ екс-агента ФСБ Гіркіна. Треба сказати, що перетворення вийшло дуже правдоподібним - тут і елементи одягу, і зовнішність, і навіть міміка і мова схожі.

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "Ігор Іванович Нитькін (він же Гіркін) продовжує цикл своїх тужливих передач, про те, що все у них негативно добре. Цього разу він обговорить теми Ердогана з поверненням азовців, в черговий раз "покритикує" російську владу і, звичайно, скаже кілька слів про перуки Пригожина. Куди ж без них?".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову пародію, яку показав Юрій Великий:

"Юрію, дякую за вашу роботу! Разом до перемоги".

"Лайк однозначно, дякую Юрію! Слава Україні!".

"Приголомшлива логіка у Гіркіна".

"Дякую Юрію! Все в крапку! Так посміялася, мало не впала зі стільця!".

"В останній папці, яку принесуть Путіну, буде написано: "Поки ми героїчно перемагали НАТО, підступні українці підло і боягузливо оточили Кремль".

"Класно стібетеся над усіма цими клоунами, особливо мені подобаються ролики про шойгу!

"Червоні лінії – це губи Путіна. Юрко, як завжди, браво. Привіт із Криму. Слава Україні!".

"Юро, щоразу дивуюся, як тобі вдається зробити пародію, краще за оригінал?".

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