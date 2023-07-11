Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий до войны пародировал Владимира Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит в россии. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором показал "аналитику" Гиркина на последние события в России.

Как видно, в ролике Юрий Великий полностью преобразился, переняв на себя образ экс-агента ФСБ Гиркина. Надо сказать, что перевоплощение получилось очень правдоподобным – здесь и элементы одежды, и внешность, и даже мимика и речь похожи.

В подписи к публикации Юрий Великий написал: "Игорь Иванович Нытькин (он же Гиркин) продолжает цикл своих заунывных передач, о том, что все у них отрицательно хорошо. В этот раз он обсудит темы Эрдогана с возвращением азовцев, в очередной раз "покритикует" российские власти и, конечно, скажет несколько слов о париках Пригожина. Куда без них?".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Юрий, спасибо за вашу работу! Вместе к победе".

"Лайк однозначно, спасибо Юрий! Слава Украине!".

"Потрясающая логика у Гиркина".

"Спасибо Юрий! Все в точку! Так посмеялась, чуть не упала со стула!".

"В последней папке, которую принесут Путину, будет написано: "Пока мы героически побеждали НАТО, коварные украинцы подло и трусливо окружили Кремль".

"Классно стебетесь над всеми этими клоунами, особенно мне нравятся ролики про шойгу!".

"Красные линии – это губы Путина. Юра, как всегда, браво. Привет из Крыма. Слава Украине!".

"Юра, каждый раз поражаюсь, как тебе удается сделать пародию, лучше оригинала?".

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