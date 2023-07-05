Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий до війни пародував Володимира Зеленського в концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому показав, як Соловйов "обнулював" Пригожина.

У новій пародії Юрій Великий приміряв образ найвідомішого і мерзенного російського пропагандиста Соловйова, який у своєму ефірі почав "обнулювати" Пригожина. Примітно, до спроби заколоту Соловйов брав участь у медійному розкручуванні того самого Пригожина та його "вагнерят".

У підписі до публікації Юрій Великий написав: "Роспропаганда отримала наказ "згори" гнобити Пригожина, і відразу взялася за знищення свого ж міфу про ефективність його ПВК. І це ті самі люди, які ще недавно вихваляли всю цю банду, і називали Пригожина героєм росії та талановитим полководцем. Що тут скажеш? Від любові до ненависті – один крок, і в останньому почутті ми їх як ніхто підтримуємо".

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Юрій Великого:

"Це той випадок, коли пародія краща за оригінал".

"Юрій Великий - це людина з великої літери! Браво Юрій браво!"

"Юрій, браво! Юрій, як завжди, Великий! Великий артист, Велика людина та Великий громадянин України, чия творчість допомагає переживати ці нелегкі часи".

"Незрівнянно, браво, мільйон лайків ставлю за черговий шедевр! Дякую".

"Можна дивитися багато разів, і переслуховувати кожне слово, і кожну фразу! І знову смішно".

"Юрію, ви чудові - вищий пілотаж. Пацюки на потопаючому кораблі заметушилися".

"І червона пика, і мерзенне "р" Гурулева вийшли просто чудово. Найшвидшої перемоги!".

"Геніальний пародист! Що голос, що звички, до чого точно передаєте,

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