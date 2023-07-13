«Укрзалізниця» розповіла про обставини жахливої трагедії, яка сталася у Чернігівській області.

За даними «Укрзалізниця», на Чернігівщині, а саме на перегоні Муравійка – Б.Олійника, сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.

«Укрзалізниця» підкреслила, що аварія стался внаслідок нехтуваннями правил дорожнього руху.

«Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд», - повідомила «Укрзалізниця» обставини трагедії.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення загинув чоловік, жінка і дитина, які знаходились в автівці. Ще одну дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка.

«Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно», - запевнила «Укрзалізниця».

«Укрзалізниця» також вкотре закликала українців не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди.

«Поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життів дітей та цілих родин. Під час великої війни хотілося б уникнути смертей ще й через неуважність на дорозі», - зазначили в «Укрзалізниця».

Нова трагедія на залізниці приголомшила українців. Люди висловлюють співчуття родичам загиблих ізазначають, що трагедії можна було уникнути:

«Жахлива смерть...ось що значить нехтувати правилами...адже інколи "поспішати" - це не значить виграти...а навпаки»,

«Дітей шкода»,

«Боже , дитина залишилася сиротою! Через тупість. Не через війну»,

«Нехтуючи Правилами проїзду, стільки лиха натворив»,

«Живу не далеко від колії, завжди вчу дітей стояти навіть якщо потягу ще не видно. Але стоємо і дивимося як багато дорослих біжуть. Нещодавно 2 'мами' з візочками біжали, я їх навіть сфотаграфувала. Хотілося прославити їх».

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Дитина, госпіталізована з місця трагедії, померла в лікарні.

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