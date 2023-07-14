Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, хто публікує контент у соціальних мережах. Про це керівник регіону повідомив в інтерв'ю Андріані Кучер.

"Моя пресслужба ТікТоком займається. Вони там роблять ці публікації. Я навіть не вмію це робити, то вам скажу", - розповів Віталій Кім.

Також глава регіону повідомив, що він взяв на роботу дівчину, яка опублікувала у своєму ТікТоці відео, яке зібрало дуже багато переглядів. За його словами, це стало можливим, оскільки дівчина має талант і покликання до того, щоб уловлювати найголовнішу суть, тому їй було запропоновано роботу, на яку вона погодилася.

НК забув Віталій Кім прокоментувати і масовий відтік людей із його телеграм-каналу. Адже на початку війни, коли Миколаївська область була в центрі уваги, а сам голова регіону став народним улюбленцем і завдяки фразі "Доброго вечора, ми з України", там знаходилося майже мільйон українців, які чекали на кожну публікацію Віталія Кіма. А зараз у ньому перебувають менше 700 тисяч людей. Глава області зазначив, що ніяк не реагує на подібний процес, адже це ніяк не впливає на його роботу на поточний момент і тому просто дякує тим, хто там ще перебуває.

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