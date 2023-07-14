Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, кто публикует контент в его социальных сетях. Об этом руководитель региона сообщил в интервью Андриане Кучер.

"Моя пресслужба ТикТоком занимается. Они там делают эти публикации. Я даже не умею это делать, так вам скажу", - рассказал Виталий Ким.

Также глава региона сообщил, что он взял на работу девушку, которая опубликовала в своем ТикТоке видео, которое собрало очень много просмотров. По его словам, это стало возможным, так как девушка имеет талант и призвание к тому, чтобы улавливать самую главную суть, поэтому ей была предложена работа, на которую она согласилась.

Нк забыл Виталий Ким прокомментировать и массовый отток людей из его телеграм-канала. Ведь в начале войны, когда Николаевская область была в центре внимания, а сам глава региона стал народным любимцем и благодаря фразе "Доброго вечора, ми з України", там находились почти миллион украинцев, которые ждали каждой публикации Виталия Кима. А сейчас в нем находятся менее 700 тысяч человек. Глава области отметил, что никак не реагирует на подобный процесс, ведь это никак не влияет на его работу на текущий момент и поэтому просто благодарит тех, кто там еще находится.

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