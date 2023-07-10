Звезда 1+1 Наталья Мосейчук взяла интервью у главы Николаевской ОГА Виталия Кима и его команды и среди прочего узнала, какой позывной у руководителя области.

Звезда 1+1 Наталия Мосейчук спросила у генерал-майора Дмитрия Марченко, какой позывной у главы Николаевской ОГА Виталия Кима. Об этом военный рассказал на ютуб-канале телеведущей.

Мосейчук спросила, называют ли корейцем Виталия Кима. Как оказалось, между собой в Николаеве главу области называют по другому.

"Джеки Чан. Ну так, между собой", - сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко.

Стоит отметить, что в прошлом году Дмитрий Марченко до шестого апреля руководил обороной Николаева. Уже летом генерал вернулся в областной центр и занимался взаимодействием между гражданскими властями и ВСУ. А чуть позже глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что сотрудничает с Марченко. Сам генерал рассказал, в каких взаимоотношениях с любимцем украинской публики - Виталием Кимом.

"Я вам скажу, что наверное в первые дни - это было даже немножко больше чем дружба. Это было доверие друг к другу. Мы понимали, что мне будет тяжело без него, а ему без меня. Он взял в руки гражданское направление обороны, я взял в руки военное направление обороны. Когда мы это объединили - это способствовало тому, что мы их остановили и отогнали от Николаева", - рассказал Марченко о Виталие Киме.

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