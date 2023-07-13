Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, какой будет Николаевская область после войны. Об этом руководитель региона рассказал в интервью Наталии Мосейчук.
"Это порт, это сельское хозяйство, это туризм, этой IT, это судостроительство. Сейчас работаем над стратегией судостроительства, привлекли и министерство и "Укроборонпром", со всеми проговорили и есть видение, как можно получить государственный заказ для того, чтобы начать возобновлять судостроительный потенциал. Это не чудо, чудес не будет. Если правительство и президент примет стратегию, над которой мы еще работаем, то там будут заказы по строительству речного флота гражданского", - рассказал глава области Виталий Кми.
Руководитель региона добавил, что заказы обязательно будут, ведь такого на данный момент нет в Украине нет подобных предложений на рынке. И будет очень хорошо просто убрать фуры с дорог в городе и переместить грузы на реку. Эта программа начала уже свою работу в 21-м году. Уже все за данную идею, только нужно начать это делать. Не стоит забывать, что для этого необходимо уладить проблему с городскими мостами, чтобы грузы могли проходить.
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