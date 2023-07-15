Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський заспівав дуєтом із загадковою дівчиною. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На кадрах пара сиділа поряд і чуттєво співала. А колись переможець "Голос країни" Сергій Лазановський взявся за ручки з дівчиною.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі переможцю "Голосу країни" Сергію Лазановському:

"Так добре дивіться разом, були б чудовою парою",

"Не вистачало фінального поцілунку або хоча б натяку на нього",

"У Вас більше коментарів, ніж під новим весіллям Дорофєєвої",

"Тільки справжні люди, знаходять свою пару)",

"Які ж ви. Чекаємо на спільний трек від вас, це дуже добре",

"Дуже схожі між собою, супер красиві! Супер",

"Добре і чуттєве виконання панянки) про хлопця такого не можу сказати".

Варто зазначити, що Сергій Лазановський - відомий український співак, який переміг на шоу "Голос країни". Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення артист зайнявся збиранням грошей для ЗСУ.

Останні новини України:

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Лазановський приголомшив новим дуетом

А ще Politeka повідомляла, що хвороба підкосила переможця "Голосу країни" Лазановського.

А ще Politeka писала, що переможець "Голос країни" Лазановський зізнався, чого боїться найбільше