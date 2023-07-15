Переможець "Голос країни" Сергій Лазановський заспівав дуєтом із загадковою дівчиною. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На кадрах пара сиділа поряд і чуттєво співала. А колись переможець "Голос країни" Сергій Лазановський взявся за ручки з дівчиною.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі переможцю "Голосу країни" Сергію Лазановському:
"Так добре дивіться разом, були б чудовою парою",
"Не вистачало фінального поцілунку або хоча б натяку на нього",
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"У Вас більше коментарів, ніж під новим весіллям Дорофєєвої",
"Тільки справжні люди, знаходять свою пару)",
"Які ж ви. Чекаємо на спільний трек від вас, це дуже добре",
"Дуже схожі між собою, супер красиві! Супер",
"Добре і чуттєве виконання панянки) про хлопця такого не можу сказати".
Варто зазначити, що Сергій Лазановський - відомий український співак, який переміг на шоу "Голос країни". Зірка, як і інші українці, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення артист зайнявся збиранням грошей для ЗСУ.
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