Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский рассказал о болезни, которая у него произошла. Об этом певец поделился в сторис Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Гайморит пытается поставить на лопатки. Но так не будет. Вчера не выходил в сторис, но день был насыщенным. После укола тяжело открыть глаза, поэтому спал долго. Но собрался и пошел на вокал к Ирине Билык, поработали очень круто, и как она сказала: "Даже то, что тебя не было полгода, не повредило той технике, которую мы нарабатывали за все это время". Дальше полетел в спортзал (было тяжело, но таки прокачал ноги) Ну и сделал все свои домашние дела. Потом снова укол и он сегодня проснулся в 10:30. Но день только начался. Ивано-Франковск, приглашаю вас сегодня на благотворительный концерт. Детальней в следующей сторис", - написал победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

Стоит отметить, что победитель "Голос країни" Сергей Лазановский - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда активно начал выступать с благотворительными концертами, собирая деньги на ВСУ.

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