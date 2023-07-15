Володимир Дантес став гостем нового випуску проєкту «Екзамен. Нова реальність» Маші Єфросиніної, де зокрема відповів на закиди, що він разом із Олексієм Дурнєвим і командою, на відміну від більшості українських чоловіків, може виїжджати з України.

По-перше Володимир Дантес заявив, що після скандалів з коміком Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, які не повернулися в Україну, отримати дозвіл на виїзд стало складніше.

"Але це все полеміка, тому що питання про мене і про Льошу. Я не знаю. Може, тому що я працював 15 років задля того, їв гімно, мене обзивали ж*дом, підкаблучником, принижували, працював за 100 доларів, коли мене продавали за 5 тисяч доларів. Я не знаю, може, через те я набрав якусь певну кількість аудиторії, в якої викликаю довіру, і люди готові давати гроші саме мені. Я жодного збору сам особисто весь цей час не відкрив, жодного збору. Я підтримую збори", — заявив Володимир Дантес.

Співак також розповів, що коли він заповнює листи, щоб отримати від Міністерства культури дозвіл на виїзд, там є питання, чому ви виїжджаєте, що саме культурного несете — Дантес відповідає: "Ми нічого культурного не несемо, ми привозимо гроші".

"Я розумію, це несправедливо, але хочеться сказати, як колись мені сказав мій психолог: за останні 16 місяців що відбувається — все в цьому житті несправедливо. Несправедливо, що бомблять моє місто, несправедливо, що Харкова немає майже якихось районів, несправедливо, що немає третини України живої просто. Це справедливо? Ні. Так само і несправедливо, що ви, інші чоловіки, не виїжджаєте, а я виїжджаю. Тому що так склалося життя — ось моя відповідь", — додав Володимир Дантес.

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