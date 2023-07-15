Співак та екс-ведучий шоу "Орла і Решки" Коля Сєрга, який зараз служить у лавах ЗСУ, присвятив вірш загиблому побратиму.

На своїй сторінці в Instagram Коля Сєрга опублікував відео з могили звукорежисера Іллі Грабара, який після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ і загинув під Бахмутом 24 грудня. Ілля Грабар — рідний брат відомого танцюриста та моделі Назара Грабара, який зараз теж боронить Україну від окупантів.

Коля Сєрга на кладовищі, де поховані українські захисники, зачитав перед рідними Іллі Грабара вірш, присвячений йому, та під кінець ледь стримав сльози.

"Я не знав його особисто,

Але від цього не менше пустоти всередині,

Після новини, що він загинув.

Ми наче намисто.

І якось сумно вщент.

Бо втрата кожного - чорна прірва,

Яку неможливо заповнити чимось.

Я не знав його особисто,

Але спільні цінності, болі і мрії

Зробили нас більш ніж рідними

По війні побратимами.

І крізь тіло, кров’ю вимите, душа чиста-чиста

Дивиться зверху і закриває небо над нами

Своїми безмежними крилами.

Я не знав його особисто,

Але ясно відчув, як поруч обм‘якло плече,

як всередині щось оніміло

і ноги як вата.

Так, наче серце, яке особисто не знає очей,

Але осягає братську залежність

і відчуває всім тілом

Біль втрати", — зізнається Коля Сєрга.

Коля Сєрга також додав, що існує благодійний фонд імені Іллі Грабара, який допомогає дітям, які постраждали від російської агресіі.

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