На своей странице в Instagram Коля Серга опубликовал видео с могилы звукорежиссера Ильи Грабара, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и погиб под Бахмутом 24 декабря. Илья Грабар – родной брат известного танцора и модели Назара Грабара, который сейчас тоже защищает Украину от оккупантов.
Коля Серга на кладбище, где похоронены украинские защитники, зачитал перед родными Ильи Грабара стихотворение, посвященное ему, и под конец едва сдержал слезы.
"Я не знал его лично,
Но от этого не меньше пустоты внутри,
После новости, что он погиб.
Мы как бусы.
И как-то грустно вдребезги.
Потому что потеря каждого - черная пропасть,
которую невозможно восполнить чем-то.
Я не знал его лично,
но общие ценности, боли и мечты
Сделали нас более чем родными
По войне собратьями.
И сквозь тело, кровью вымытое, душа чистая-чистая
Смотрит сверху и закрывает небо над нами
Своими безграничными крыльями.
Я не знал его лично,
Но ясно почувствовал, как рядом обмякло плечо,
как внутри что-то онемело и
ноги как вата.
Так, будто сердце, которое лично не знает глаз,
Но постигает братскую зависимость
и чувствует всем телом
Боль утраты", - признается Коля Серга.
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Коля Серга также добавил, что существует благотворительный фонд имени Ильи Грабара, помогающий детям, пострадавшим от российской агрессии.
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