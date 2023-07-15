На своей странице в Instagram Коля Серга опубликовал видео с могилы звукорежиссера Ильи Грабара, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и погиб под Бахмутом 24 декабря. Илья Грабар – родной брат известного танцора и модели Назара Грабара, который сейчас тоже защищает Украину от оккупантов.

Коля Серга на кладбище, где похоронены украинские защитники, зачитал перед родными Ильи Грабара стихотворение, посвященное ему, и под конец едва сдержал слезы.

Коля Серга на могиле Ильи Грабара

"Я не знал его лично,
Но от этого не меньше пустоты внутри,
После новости, что он погиб.
Мы как бусы.
И как-то грустно вдребезги.
Потому что потеря каждого - черная пропасть,
которую невозможно восполнить чем-то.
Я не знал его лично,
но общие ценности, боли и мечты
Сделали нас более чем родными
По войне собратьями.
И сквозь тело, кровью вымытое, душа чистая-чистая
Смотрит сверху и закрывает небо над нами
Своими безграничными крыльями.
Я не знал его лично,
Но ясно почувствовал, как рядом обмякло плечо,
как внутри что-то онемело и
ноги как вата.
Так, будто сердце, которое лично не знает глаз,
Но постигает братскую зависимость
и чувствует всем телом
Боль утраты", - признается Коля Серга.

могила Ильи Грабара

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Коля Серга также добавил, что существует благотворительный фонд имени Ильи Грабара, помогающий детям, пострадавшим от российской агрессии.

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