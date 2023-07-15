На своей странице в Instagram Коля Серга опубликовал видео с могилы звукорежиссера Ильи Грабара, который после начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и погиб под Бахмутом 24 декабря. Илья Грабар – родной брат известного танцора и модели Назара Грабара, который сейчас тоже защищает Украину от оккупантов.

Коля Серга на кладбище, где похоронены украинские защитники, зачитал перед родными Ильи Грабара стихотворение, посвященное ему, и под конец едва сдержал слезы.

"Я не знал его лично,

Но от этого не меньше пустоты внутри,

После новости, что он погиб.

Мы как бусы.

И как-то грустно вдребезги.

Потому что потеря каждого - черная пропасть,

которую невозможно восполнить чем-то.

Я не знал его лично,

но общие ценности, боли и мечты

Сделали нас более чем родными

По войне собратьями.

И сквозь тело, кровью вымытое, душа чистая-чистая

Смотрит сверху и закрывает небо над нами

Своими безграничными крыльями.

Я не знал его лично,

Но ясно почувствовал, как рядом обмякло плечо,

как внутри что-то онемело и

ноги как вата.

Так, будто сердце, которое лично не знает глаз,

Но постигает братскую зависимость

и чувствует всем телом

Боль утраты", - признается Коля Серга.

Коля Серга также добавил, что существует благотворительный фонд имени Ильи Грабара, помогающий детям, пострадавшим от российской агрессии.

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