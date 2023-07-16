Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий , який до війни пародував Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і те, що відбувається у Росії. Так, цього разу Юрій Великий опублікував у своєму Instagram та на ютуб-каналі відео, в якому спародував Путіна, котрий своєму придворному пропагандисту коментує саміт НАТО.

У ролику Юрій Великий вкотре приміряв він мерзенний образ російського диктатора, зобразивши його старим і млявим, який знову намагається загрожувати всьому світу і випинати "велич" росії. Комік майстерно повторив міміку Путіна та його і манеру говорити, та й текст вийшов дуже кумедний.

У підписі до відео на ютуб Юрій Великий пояснив у чому суть пародії: "13 липня через день після саміту НАТО Путін вирішив прокоментувати його підсумки. Зокрема, він заявив, що танки Леопард гірші за старі радянські, а озброєння, передане Україні Заходом, нібито зовсім не лякає його. При цьому він поскаржився на саміт НАТО та майбутній вступ України до Альянсу. Довго розповідав про "загрозу безпеці росії" через цей вступ, а також додав, що членство в НАТО нібито "не підвищить безпеку самої України". Цікаво, він коли із Пригожиним після заколоту в кремлі зустрічався, розумів, що ця зустріч "не підвищить безпеки самої росії?".

Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нову пародію, яку зробив Юрій Великий:

"Скоро навіть Китай із Монголією та Еритреєю увійдуть до НАТО, а путін скаже це нам ніяк не загрожує і навіть допомагає, головне, щоб там не було України".

"Готуйте саміт влітку, а F16 – взимку!" Дякую, Юрію!".

"За Крим у крапку! Україна правда за Вами".

"Ай та Юрію! Відтворив до останньої дрібниці всю міміку і рухи кремлівської бункерної tvari!".

"Рідкісний фільм може вичавити з мене відразу і сміх, і сльози. А тут і те, й інше, і за 5 хвилин. Великий Юрій!".

"Дякую, Юрію Великий! Не в брову, а в око. Справді, щось, а закон безкарності діє за повною програмою".

"Юро, чергове захоплення! Кожне слово – просто перл. Глибокий сенс, над чим Путін ніколи не замислюється, і ляпає, що попало. А в результаті – сумно".

"Геніальне перетворення і геніальний текст, як завжди! Юрію велике спасибі за сміх у цей мерзенний час!".

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